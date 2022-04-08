ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц та Джонсон заявили про готовність позбавити Європу залежності від газу з Росії

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 08 квітня 2022 20:28
Шольц та Джонсон заявили про готовність позбавити Європу залежності від газу з Росії Фото: Борис Джонсон та Олаф Шольц, лідери Британії та Німеччини (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зустрівся сьогодні у Лондон з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після переговорів лідери заявили про готовність позбавити Європу залежності від газу з Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхню спільну прес-конференцію.

Шольц на прес-конференції запевнив, що Німеччина "на максимумі доступних їй можливостей" підтримуватиме постачанням зброї в Україну. Водночас глава британського уряду наголосив, що Лондон та Берлін чітко розуміють необхідність відмови від російського газу.

"Ми, звичайно, не можемо відразу перейти на чисту енергію, але й війна Путіна в Україні не закінчиться миттєво", - сказав він.

Німецький канцлер, зі свого боку, зазначив, що Берлін має намір відмовитися від постачання вуглеводнів з Росії "якнайшвидше". Для цього, за його словами, Німеччина буде інвестувати значні кошти в інфраструктуру газових терміналів у своїх північних портах.

Більше про залежність Європи від російських енергоресурсів читайте у матеріалі "Ембарго на нафту та газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Борис Джонсон Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну