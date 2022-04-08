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Шольц и Джонсон заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России

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Лондон, Пятница 08 апреля 2022 20:28
Шольц и Джонсон заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России Фото: Борис Джонсон и Олаф Шольц, лидеры Британии и Германии (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился сегодня в Лондон с немецким канцлером Олафом Шольцом. После переговоров лидеры заявили о готовности избавить Европу от зависимости от газа из России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию.

Шольц на пресс-конференции заверил, что Германия "на максимуме доступных ей возможностей" будет поддерживать поставки оружия в Украину. В то же время глава британского правительства подчеркнул, что Лондон и Берлин четко понимают необходимость отказа от российского газа.

"Мы, конечно, не можем сразу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится мгновенно", - сказал он.

Немецкий канцлер, со своей стороны, отметил, что Берлин намерен отказаться от поставок углеводородов из России "как можно быстрее". Для этого, по его словам, Германия будет инвестировать значительные средства в инфраструктуру газовых терминалов в своих северных портах.

Больше о зависимости Европы от российских энергоресурсов читайте в материале "Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну".

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