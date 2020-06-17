Без шокових коливань: аналітик назвав коридор для курсу гривні цього тижня

На валютному ринку цього тижня не буде шокових моментів, курс гривні продовжить коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар. Національний банк, можливо, буде іноді виходити на ринок, згладжуючи коливання

Про це РБК-Україна розказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Цього тижня значних змін на валютному ринку ми не очікуємо. Минулого тижня загалом ринок балансувався самостійно, залишаючи курс гривні в межах все того ж коридору 26,5-27 гривень/долар. НБУ хоча й викуповував надлишок пропозиції валюти, загальний обсяг викупу скоротився в десять разів - до 40 млн доларів з 411 млн доларів тижнем раніше. Тому минулий тиждень гривня завершила на рівні 26,75 гривень/долар. Ослаблення курсу гривні за весь минулий тиждень склало 0,8% ", - пояснив аналітик ICU.

Цього тижня, на думку експерта, не варто очікувати особливих коливань курсу гривні, він буде залишатися в межах все того ж коридору, як і тижнем раніше.

"В цілому ринок балансуватиметься самостійно, і НБУ лише іноді може виходити на ринок, згладжуючи можливі коливання. Не буде й особливих шокових моментів, адже відшкодування ПДВ та великі податкові платежі, швидше за все, знову припадуть вже на наступний тиждень", - вважає Тарас Котович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара, цього тижня американська валюта буде торгуватися в районі 26,6-26,9 гривень.

При цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує посилення долара до позначки 30 гривень у 2020 році.