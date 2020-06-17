Без шоковых колебаний: аналитик назвал коридор для курса гривны на этой неделе

На валютном рынке на этой неделе не будет шоковых моментов, курс гривны продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар. Национальный банк, возможно, будет иногда выходить на рынок, сглаживая колебания

Об этом РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"На этой неделе значительных изменений на валютном рынке мы не ожидаем. На прошлой неделе в целом рынок балансировался самостоятельно, оставляя курс гривны в пределах все того же коридора 26,5-27 гривен/доллар. НБУ хотя и выкупал избыток предложения валюты, общий объем выкупа сократился в десять раз - до 40 млн долларов с 411 млн долларов неделей ранее. Поэтому прошедшую неделю гривна завершила на уровне 26,75 гривен/доллар. Ослабление курса гривны за всю прошлую неделю составило 0,8% ", - пояснил аналитик ICU.

На этой неделе, по мнению эксперта, не стоит ожидать особых колебаний курса гривны, он будет оставаться в пределах все того же коридора, как и неделей ранее.

"В целом рынок будет балансироваться самостоятельно, и НБУ лишь иногда может выходить на рынок, сглаживая возможные колебания. Не будет и особых шоковых моментов, ведь возмещения НДС и большие налоговые платежи, скорее всего, снова придутся уже на следующую неделю", - считает Тарас Котович.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара, на этой неделе американская валюта будет торговаться в районе 26,6-26,9 гривен.

При этом Международный валютный фонд прогнозирует усиление доллара до отметки 30 гривен в 2020 году.