Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Фото: курс долара буде помірно зростати (РБК-Україна)

Курс долара наступного тижня досягне 26,6-26,9 гривень

Курс долара до української гривні наступного тижня продемонструє помірне зростання. Готівковий долар буде торгуватися в районі 26,6-26,9 гривень.

Про це РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,6%. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США зріс з 26,70 до 26,73 гривень (+0,1%). А попит/пропозиція долара на міжбанку зросли з 26,58/26,61 до 26,75/26,78 (+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,52/26,75 до 26,58/26,81 (+0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Примітно, що з кінця березня гривня зміцнювалася на очікуванні нової програми з МВФ. Однак після отримання першого траншу МВФ та макрофінансової допомоги ЄС, ймовірно, спекулянти, які заробили на зміцнення гривні, вирішили зафіксувати прибуток, це і викликало ослаблення за останні дні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,9 гривень", - додав Іосуб.

Нагадаємо, на 15 червня Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

При цьому, згідно з новим меморандумом України з МВФ, фонд прогнозує курс долара на рівні 30 гривень у 2020 році, в наступні роки курс буде знижуватися до 28,7 гривень.

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Автор: РБК-Україна