Шокового підвищення цін на залізничні квитки не буде, - УЗ

Шокового підвищення цін на залізничні квитки в Україні не планується. Про це заявив директор філії "Пасажирська компанія "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ж/д квитки подорожчають: скільки коштуватимуть поїздки по країні ".

"Зараз мова йде про те, що протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися поетапна індексація", - повідомив Перцовський.

За його словами, мова йде про те, що з 2018 року взагалі не проходила індексація. При цьому "росли комунальні платежі, росли зарплати, все зростав, а ціни на квитки залишалися на тому ж рівні",

"Укрзалізниця" не планує якогось шокового підвищення цін", - сказав він.

В УЗ вважають, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими.

"Ми моніторимо по кожному напрямку, як ціни "Укрзалізниці" виглядають у порівнянні з іншими способами транспортування: BlaBlaCar, авіація, автобуси - і бачимо, що залізниця завжди залишається найдешевшою. Плюс у нас є три класи перевезення, завжди є плацкарт, який взагалі самий дешевий спосіб транспортування, є купе, є СВ, тому люди тут теж можуть серед цих сервісів вибрати", - заявив Перцовський.