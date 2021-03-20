Шокового підвищення цін на залізничні квитки не буде, - УЗ
Шокового підвищення цін на залізничні квитки в Україні не планується. Про це заявив директор філії "Пасажирська компанія "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ж/д квитки подорожчають: скільки коштуватимуть поїздки по країні".
"Зараз мова йде про те, що протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися поетапна індексація", - повідомив Перцовський.
За його словами, мова йде про те, що з 2018 року взагалі не проходила індексація. При цьому "росли комунальні платежі, росли зарплати, все зростав, а ціни на квитки залишалися на тому ж рівні",
"Укрзалізниця" не планує якогось шокового підвищення цін", - сказав він.
В УЗ вважають, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими.
"Ми моніторимо по кожному напрямку, як ціни "Укрзалізниці" виглядають у порівнянні з іншими способами транспортування: BlaBlaCar, авіація, автобуси - і бачимо, що залізниця завжди залишається найдешевшою. Плюс у нас є три класи перевезення, завжди є плацкарт, який взагалі самий дешевий спосіб транспортування, є купе, є СВ, тому люди тут теж можуть серед цих сервісів вибрати", - заявив Перцовський.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%. Починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02. Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжила до 19 березня включно обмеження на продаж квитків, а також висадку та посадку пасажирів, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях. Ці галузі знаходяться в "червоній" зоні карантину.