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Шокового повышения цен на ж/д билеты не будет, - УЗ

Новина українською → Украина, Суббота 20 марта 2021 09:55
Шокового повышения цен на ж/д билеты не будет, - УЗ Фото: вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Шокового повышения цен на железнодорожные билеты в Украине не планируется. Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране".

"Сейчас речь идет о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти поэтапная индексация", - сообщил Перцовский.

По его словами, речь идет о том, что с 2018 года вообще не проходила индексация. При этом "росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне",

"Укрзализныця" не планирует какого-то шокового повышения цен", - сказал он.

В УЗ считают, что цены на железнодорожные билеты в Украине остаются достаточно низкими.

"Мы мониторим по каждому направлению, как цены "Укрзализныци" выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы - и видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой. Плюс у нас же есть три класса перевозки, всегда есть плацкарт, который вообще самый дешевый способ транспортировки, есть купе, есть СВ, поэтому люди здесь тоже могут среди этих сервисов выбрать", - заявил Перцовский.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. Начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02. Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов в порожнем состоянии.

Напомним, "Укрзализныця" продлила до 19 марта включительно ограничения на продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Эти области находятся в "красной" зоне карантина.

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