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Шок в ближайшие месяцы: МВФ обновил негативный сценарий для Украины при ужесточении войны

Украина, Суббота 23 марта 2024 13:10
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Шок в ближайшие месяцы: МВФ обновил негативный сценарий для Украины при ужесточении войны Фото: МВФ обновил негативный сценарий для Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд обновил базовый и негативный сценарий для Украины. Негативный сценарий предполагает, что из-за интенсификации войны шок для экономики начнется уже во втором квартале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"В соответствии с политикой МВФ по кредитованию в условиях исключительно высокой неопределенности персонал обновил сценарий ухудшения ситуации, основываясь на предположении, что в 2025 году война будет более интенсивной", - отмечается в сообщении.

Негативный сценарий предполагает, что война завершится к концу 2025 года по сравнению с концом 2024 года в базовом сценарии. При этом "шок начнется во втором квартале 2024 года" из-за интенсификации войны.

"Это приведет к резкому снижению реального ВВП на 4% в 2024 году (по сравнению с ростом на 3-4% в базовом сценарии) и нулевому росту в 2025 году", - говорится в документе.

При этом ожидания МВФ падения экономики при негативном сценарии улучшились по сравнению с прогнозом в декабре 2023 года, когда фонд ожидал падения ВВП на 5%.

Шок в ближайшие месяцы: МВФ обновил негативный сценарий для Украины при ужесточении войны

Базовый сценарий МВФ существенно не изменился и предполагает более низкую инфляцию.

Шок в ближайшие месяцы: МВФ обновил негативный сценарий для Украины при ужесточении войны

Влияние на экономику

Согласно негативному сценарию МВФ, ужесточение войны окажет влияние на настроения домохозяйств, темпы возвращения мигрантов и приведет к ущербу инфраструктуре в результате ударов.

Учитывая сохраняющиеся высокие потребности в обороне и снижение экономической активности, бюджетный дефицит будет продолжать увеличиваться в 2024-2025 годах, а затем улучшаться лишь постепенно, говорится в сообщении.

"Дисбалансы на валютном рынке вновь выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесценению в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовой тенденции", - прогнозирует МВФ.

Последующее восстановление будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ослабление балансов, в результате чего объем производства останется значительно ниже довоенного уровня.

Обновленный совокупный дефицит финансирования в негативном сценарии оценивается примерно в 140,6 млрд долларов, что примерно на 19 млрд долларов больше, чем базовый прогноз на 2023-2027 годы (121,8 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

Реакция властей Украины

Как отмечает МВФ, с начала войны власти Украины решительно принимали меры по реагированию на потрясения по мере их возникновения, тщательно балансируя необходимость быстрого и эффективного реагирования с материальными социальными соображениями. Они включали множество мер, включая оптимизацию капитальных расходов и других менее приоритетных статей расходов, определение дополнительного финансирования и реализацию решительных мер для поддержания финансовой стабильности и защиты валютных резервов, в том числе посредством валютного контроля.

"Опираясь на этот опыт эффективного управления экономикой, власти по-прежнему готовы решительно отреагировать на потенциальный сценарий ухудшения ситуации посредством оперативных политических мер", - говорится в документе.

Напомним, в декабре 2023 года Международный валютный фонд разработал для Украины три сценария в зависимости от длительности войны: базовый, негативный и позитивный. Негативный сценарий предполагала интенсификацию боевых действий и падение экономики в 2024 году на 5%.

Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года.

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