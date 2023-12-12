МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны

Международный валютный фонд разработал для Украины три сценария в зависимости от длительности войны: базовый, негативный и позитивный. Негативный сценарий предполагает интенсификацию боевых действий и падение экономики в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, базовый макроэкономический прогноз теперь основан на предположении, что война завершится к концу 2024 года.

Негативный сценарий, предполагающий более длительную и интенсивную войну, допускает прекращение войны к концу 2025 года, что сильно повлияет на настроения компаний и домохозяйств и приведет к дальнейшему ущербу инфраструктуре от атак.

Это приведет к резкому падению реального ВВП на 5% в 2024 году (по сравнению с ростом на 3-4% в базовом сценарии) и нулевому росту в 2025 году.

При реализации негативного сценария, дисбалансы на валютном рынке вновь выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесценению в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовой тенденции.

Обновленный совокупный дефицит финансирования на 2023-2027 годы в негативном сценарии составит 140 млрд долларов по запросу программы EFF, что примерно на 18 млрд долларов больше, чем базовый уровень. Это потребует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

Персонал МВФ подготовил позитивный сценарий, который предполагает более быстрый рост экономики в более высокие инвестиции.

Ожидания на 2024 год

Напомним, международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война между Россией и Украиной будет продолжаться в течение 2024 года в ее нынешних широких параметрах.

Агентство отмечает, что Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада.

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.