ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны

Украина, Вторник 12 декабря 2023 11:00
UA EN RU
МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны Фото: МВФ дал прогноз для Украины в зависимости от сроков окончания войны
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд разработал для Украины три сценария в зависимости от длительности войны: базовый, негативный и позитивный. Негативный сценарий предполагает интенсификацию боевых действий и падение экономики в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, базовый макроэкономический прогноз теперь основан на предположении, что война завершится к концу 2024 года.

МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны

Негативный сценарий, предполагающий более длительную и интенсивную войну, допускает прекращение войны к концу 2025 года, что сильно повлияет на настроения компаний и домохозяйств и приведет к дальнейшему ущербу инфраструктуре от атак.

Это приведет к резкому падению реального ВВП на 5% в 2024 году (по сравнению с ростом на 3-4% в базовом сценарии) и нулевому росту в 2025 году.

При реализации негативного сценария, дисбалансы на валютном рынке вновь выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесценению в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовой тенденции.

Обновленный совокупный дефицит финансирования на 2023-2027 годы в негативном сценарии составит 140 млрд долларов по запросу программы EFF, что примерно на 18 млрд долларов больше, чем базовый уровень. Это потребует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

Персонал МВФ подготовил позитивный сценарий, который предполагает более быстрый рост экономики в более высокие инвестиции.

МВФ разработал три сценария для Украины в зависимости от продолжения войны

Ожидания на 2024 год

Напомним, международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война между Россией и Украиной будет продолжаться в течение 2024 года в ее нынешних широких параметрах.

Агентство отмечает, что Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада.

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВП МВФ
NEWS
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год