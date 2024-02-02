Как будет расти экономика Украины в ближайшие три года: обновленный прогноз НБУ

В 2023 году экономика Украины вернулась к росту, восстановление будет продолжаться и в последующие годы. В то же время высокие риски безопасности будут сдерживать экономический рост в текущем году, а глубина потерь и разрушений - на всем прогнозном горизонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2024 года).

НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

"Однако темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны", - говорится в прогнозе.

Прогнозы на 2024-2025 годы

По прогнозу НБУ, в последующие годы рост экономики ускорится благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В 2025 и 2026 годах рост составит 5,8% и 4,5% соответственно.

"ВВП приблизится к потенциальному уровню в конце 2025 года, однако на прогнозном горизонте еще не вернется на уровень до полномасштабного вторжения", - говорится в прогнозе.

По оценке НБУ, ускоренный рост потенциального ВВП возможен только при реализации масштабного плана восстановления с участием международных организаций, связанной с этим активности частных инвесторов и/или использования конфискованных активов РФ, что пока не учтено в базовом сценарии прогноза.

Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года.

Прогнозы по экономике Украины

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

Прогноз правительства Украины о росте реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами), миграционных процессов и т.д.