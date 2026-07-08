На востоке сбили российский истребитель Су-35

Украинские защитники сегодня, 8 июля, уничтожили российский многоцелевой истребитель 4 поколения Су-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Cу-35", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Более подробных деталей пока не раскрывают.
Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный как глубокая модернизация семейства Су-27. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, сопровождения других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям.
Истребитель оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность.
Согласно открытым данным, Су-35 способен развивать скорость до примерно 2,25 Маха (около 2400 км/ч) и нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и корректируемые авиационные бомбы.
С начала полномасштабной войны России против Украины враг регулярно применял Су-35. В частности, эти самолеты используют для запуска управляемых авиационных бомб и ракет.
К слову, Украине уже удавалось уже уничтожать такие истребители оккупантов. В частности, 7 июня прошлого года Су-35 уничтожили в Курской области.