На востоке сбили российский истребитель Су-35

"8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Cу-35", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Более подробных деталей пока не раскрывают.

Су-35

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный как глубокая модернизация семейства Су-27. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, сопровождения других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям.

Истребитель оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность.

Согласно открытым данным, Су-35 способен развивать скорость до примерно 2,25 Маха (около 2400 км/ч) и нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и корректируемые авиационные бомбы.