На востоке Украины точным попаданием уничтожен вражеский "Град" (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что в ночь на 3 сентября российские оккупанты осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку на Украину. Атака происходила на нескольких направлениях одновременно. Российские оккупанты на этот раз использовали, как дроны различных типов, так и ракеты.

Подробнее о последствиях ночного обстрела можно прочитать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что за последние сутки, со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли почти 800 солдат и 165 единиц военной техники.

Это свидетельствует о значительной эффективности обороны и контрмер украинских войск на всех направлениях.

Кроме того, ранее сегодня генеральный штаб ВСУ сообщил о самых горячих направлениях фронта за сутки. Ими стали: Лиманское и Покровское.

Именно на этих участках происходили крупнейшие бои, где украинские подразделения активно отражали атаки противника.

Подробнее ознакомиться с ситуацией на поле боя и взглянуть на карты боевых действий можно в материале РБК-Украина.