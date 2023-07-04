На востоке на двух направлениях идут бои за перехват инициативы, - Маляр

На двух направлениях на востоке идут бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами за перехват инициативы.

"На востоке, особенно Лиманское и Бахмутское направления, идет основная борьба за инициативу. То есть за перехват инициативы двумя сторонами. Весь поединок заключается в этом. Мы стратегически, если говорить за юг и восток, то инициатива у нас. Если говорить локально, то там идут бои именно за эту инициативу", - заявила она.

По словам Маляр, на Сватовском направлении один и тот же населенный пункт в течение суток может быть то под контролем Сил обороны: то российских захватчиков.

"Чтобы была понятна динамика. Сватовское направление, где они начали в воскресенье наступление дополнительно на еще одном направлении, там за день бывает, что один и тот же опорный пункт сначала мы берем под контроль, потом враг возвращается, потом снова мы берем. То есть дважды может меняться ситуация", - заявила она.

Маляр отметила, что динамика очень серьезная.

"Но когда мы с вами об этом говорим, то это два слова - горячие бои", - подчеркнула она.

Ситуация вокруг Бахмута

Украинские военные уже более месяца продолжают активные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться на юг и на север от города. Таким образом они могут взять группировку врага в окружение.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается. При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно опрокидывает резервы.

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