На сході на двох напрямках тривають бої за перехоплення ініціативи, - Маляр

На двох напрямках на сході точаться бої між Збройними силами України та російськими окупантами за перехоплення ініціативи.

"На сході, особливо Лиманський та Бахмутський напрямки, точиться основна боротьба за ініціативу. Тобто за перехоплення ініціативи двома сторонами. Весь двобій заключається в цьому. Ми стратегічно, якщо говорити за південь та схід, то ініціатива у нас. Якщо говорити локально, то там йдуть бої саме за цю ініціативу", - заявила вона.

За словами Маляр, на Сватівському напрямку один і той самий населений пункт протягом доби може бути то під контролем Сил оборони: то російських загарбників.

"Щоб була зрозуміла динаміка. Сватівський напрямок, де вони почали в неділю наступ додатково на ще одному напрямку, там за день буває, що один і той же опорний пункт спочатку ми беремо під контроль, потім ворог повертається, потім знову ми беремо. Тобто двічі може змінюватися ситуація", - заявила вона.

Маляр зазначила, що динаміка дуже серйозна.

"Але коли ми з вами про це говоримо, то це два слова - гарячі бої", - підкреслила вона.

Ситуація навколо Бахмута

Українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога в оточення.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває. При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

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