Біля Тернополя зійшли з рейок вагони. Низка поїздів затримається

Фото: кілька потягів затримаються в Києві через аварію під Тернополем (uz.gov.ua)

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ - Максимівка зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті затримаються кілька пасажирських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що через аварію змінюються маршрути та очікується затримка наступних поїздів: №706 Перемишль - Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів - Запоріжжя (розвертається на Червоне);

№ 55 Київ - Ясіня. Зміни будуть й у графіку приміських поїздів: рейси № 6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська. "Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов'язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об'їзні маршрути вже сплановані, так що всіх гарантовано довеземо", - йдеться в повідомленні.