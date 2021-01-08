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У Росії лавина зійшла на гірськолижний курорт. Під снігом опинилися будинки

Норильськ, П'ятниця 08 січня 2021 21:32
У Росії лавина зійшла на гірськолижний курорт. Під снігом опинилися будинки
Фото: зима в горах (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В районі російського міста Норильськ (Красноярський край) ввечері 8 січня на гірськолижний курорт зійшла лавина. Під товщею снігу опинилися п'ять курортних будинків.

Про це повідомляє російське видання "ТАСС" з посиланням на МНС Росії.

За інформацією рятувальників, під снігом можуть перебувати щонайменше п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Попередньо, всі люди перебувають в одному з завалених снігом будинків.

"О 20:30 надійшло повідомлення про те, що в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" стався схід снігової маси. В результаті сходження засипало 4 будиночки, в них перебували люди, кількість уточнюється", - заявили в МНС РФ.

Зараз на місці події працюють 50 рятувальників та три одиниці техніки. Про загиблих та постраждалих поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, синоптики попереджали про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Значна сніголавинна небезпека прогнозувалася у горах Івано-Франківської області.

Додамо, наприкінці грудня у горах Ірану зійшла лавина, жертвами якої стали 10 людей. Понад 10 людей вважалися зниклими безвісти.

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