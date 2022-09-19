Шмигаль та Олена Зеленська зустрілися з королем Британії, запросивши в Україну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з сином померлої Єлизавети ІІ, королем Британії Чарльзом ІІІ. Зустріч пройшла в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови уряду.

"Мав за честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ", - розповів він.

Також Шмигаль та дружина президента запросили короля в Україну.

"Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - додав він.