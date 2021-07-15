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Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Монастирського в МВС

Автор: РБК-Україна, Владислав Красінський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення нового міністра внутрішніх справ України. У ньому він пропонує призначити міністром нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина.

Зокрема, він опублікував подання, в якому говориться, що Шмигаль вносить кандидатуру Монастирського на призначення міністром внутрішніх справ відповідно до п. 12. ч. 1 ст. 85 і ч. 4 ст. 114 Конституції України за пропозицією фракції "Слуга народу".

Фото: подання на Монастирського (facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)

Прес-секретар глави Кабінету міністрів Ольга Курішко підтвердила РБК-Україна, що Шмигаль вніс подання.

"За пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка має права коаліції, прем'єр-міністр вніс до Верховної ради кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ", - уточнила вона.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Детальніше про гучну відставку читайте в матеріалі РБК-Україна "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниДенис МонастирськийДенис Шмигаль