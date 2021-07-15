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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского в МВД

Автор: РБК-Украина, Владислав Красинский

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении нового министра внутренних дел Украины. В нем он предлагает назначить министром нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина.

В частности, он опубликовал представление, в котором говорится, что Шмыгаль вносит кандидатуру Монастырского на назначение министром внутренних дел в соответствии с п. 12. ч. 1 ст. 85 и ч.4 ст. 114 Конституции Украины по предложению фракции "Слуга народа".

Фото: представление на Монастырского (facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)

Пресс-секретарь главы Кабинета министров Ольга Куришко подтвердила РБК-Украина, что Шмыгаль внес представление.

"По предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, премьер-министр внес в Верховную раду кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел", - уточнила она.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Подробнее о громкой отставке читайте в материале РБК-Украина "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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Министерство внутренних дел УкраиныДенис МонастырскийДенис Шмыгаль