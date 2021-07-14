Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі

Про відставку Арсена Авакова з поста глави МВС за останні кілька років говорили досить часто, але трапилася вона доволі несподівано. Про те, чому Аваков іде з посади, як може розвиватися його подальша політична кар'єра і чи відбудуться подальші перестановки в уряді – в матеріалі РБК-Україна.

Арсен Аваков – єдиний міністр, який зумів протриматися на своїй посаді понад сім років, за двох президентів і чотирьох прем'єр-міністрів. Він успішно переживши і повне перезавантаження влади в 2019 році. Президент Володимир Зеленський тоді пообіцяв незадоволеним депутатам монобільшості, що Аваков залишається на "випробувальний термін". У підсумку, цей термін затягнувся майже на два роки.

Протягом цього часу різні співрозмовники РБК-Україна в команді влади розповідали, що насправді Авакову не можуть знайти підходящу заміну безпосередньо з "зеленої" команди. Як і за попереднього президента, Авакова продовжували вважати одним із найбільш впливових людей у всій владній вертикалі, чия роль в країні не обмежувалася формальними посадовими повноваженнями.

У політичних колах і медіа чутки про швидку відставку Авакова з'являлися регулярно, але кожен раз не знаходили підтвердження. Незважаючи на постійну критику на адресу Авакова, Зеленський минулого року назвав його "потужним" міністром і заявив, що кращого "досі не було". Крім того, за інформацією видання, у глави МВС склалися непогані стосунки з близьким соратником президента і його першим помічником Сергієм Шефіром.

Як раніше розповідав один зі співрозмовників РБК-Україна в Кабміні, главі МВС вдалося знайти правильний підхід до Зеленського. "У президента часом емоціо бере гору над раціо. А Аваков знав, на яких струнах потрібно грати. І коли його становище ставало хитким, він робив так, щоби Банкова вважала його потрібним. Раптом нависали якісь загрози заворушень, хоча це часто було не більше ніж згущення фарб", – розповідало джерело.

Публічно позиція президента зводилася до того, що Аваков ще має "показати результати" своєї роботи. Зокрема, довести до кінця розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Зеленський не один раз натякав, що ця справа може стати переломною для кар'єри Авакова.

Під час останньої прес-конференції в травні Зеленський сказав, що Аваков має піти у відставку, якщо обвинувачені у справі Шеремета виявляться невинними. Врешті-решт про відставку Авакова було оголошено рівно за тиждень до п'ятої річниці вбивства журналіста.

Аваков пішов із посади на прохання президента, розповіли кілька співрозмовників видання. Раніше одне з джерел в оточенні міністра пояснило: якщо справа вже дійсно дійде до відставки, то триматися за крісло до останнього Аваков не буде.

Цю тактику глава держави застосовує вже не з першим міністром: викликає на розмову, просить звільнитися полюбовно і за власним бажанням. За такою схемою в травні Кабмін покинули міністри економіки та інфраструктури.

Жовті картки

"Це ж наш фірмовий стиль – ось такі несподівані повороти сюжету", – сказав у розмові з виданням впливовий співрозмовник у "Слузі народу". За його словами, якогось одного, конкретного приводу, чому Аваков йде саме зараз, немає. Скоріше, треба розглядати сукупність різних причин і окремих епізодів.

Зокрема, певне бурління всередині депутатського корпусу викликала висока активність поліції щодо самих народних обранців останнім часом – йдеться про скандали з Євгенієм Брагарем і Олександром Юрченком. Деякі нардепи запідозрили, що це може відбуватися неспроста. Крім того, нікуди не ділося і загальне невдоволення главою МВС, в тому числі в рядах монобільшості.

Президент Володимир Зеленський неодноразово хвалив Арсена Авакова, але хотів, щоби той "показав результати" своєї роботи (Фото: mvs.gov.ua)

Певну роль зіграла і скандальна історія з акцією протесту на Банковій і розмальованими дверима Офісу президента. За словами інформованого співрозмовника РБК-Україна, дії силовиків в контексті цієї історії викликали деяке невдоволення в президентській команді – там розцінили, що у такий спосіб громадянське суспільство налаштовують проти них. А звільнення міністра, якого різко критикують ті ж активісти, в команді влади порахували як непогане завершення політичного сезону перед літніми канікулами.

Крім того, стверджує інформоване джерело РБК-Україна, персона глави МВС завжди дещо "бентежила" західних партнерів України, що особливо важливо в світлі майбутнього візиту Зеленського в США. Ну і зрештою скоро піде вже шостий рік розслідування вбивства Шеремета – а істина в цій справі так і не встановлена.

Співрозмовники видання і в оточенні глави МВС, і в "Слузі народу" кажуть, що Аваков і Зеленський розійшлися цілком мирно і якогось протистояння між ними в близькому майбутньому очікувати не варто. Це багато в чому підтверджується кандидатурою наступника Авакова – чинного глави правоохоронного комітету і депутата від СН Дениса Монастирського, якого вважають близьким до міністра внутрішніх справ.

"Монастирський всіх влаштовує: і Авакова, і нас, правозахисники до нього позитивно ставляться – він провів через Раду закон про відповідальність за військові злочини. І загалом репутація не скандальна", - сказав виданню впливовий депутат монобільшості.

Сам же Монастирський заявив, що пропозиція очолити МВС йому надійшла від президента, з яким у нього вранці відбулася розмова з цього приводу. А ось з Аваковим його майбутній змінник на посаді не спілкувався.

"Я можу сказати, що я прийняв найскладніше рішення у своєму житті – відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду... Але, власне, я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – сказав кандидат на пост глави МВС після засідання фракції.

Голосування за відставку Авакова відбудеться завтра. За призначення його наступника, найімовірніше, депутати візьмуться в п'ятницю, спрогнозував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його оцінкою, кандидатура Монастирського в залі збере близько 300 голосів.

Примітно, що представників монобільшості в свої плани Банкова не посвячувала. Ще вдень вівторка кілька джерел в СН в розмові з РБК-Україна не змогли підтвердити інформацію про можливий відхід Авакова. А про засідання фракції, де обговорювалося це питання, більшість депутатів дізналися за пару годин.

Транзит влади

Поінформований співрозмовник видання в юридичних колах припустив, що Монастирський буде проміжною фігурою на посаді глави МВС і навряд чи довго затримається на посаді. Таку ж думку висловило джерело в монобільшості – за його словами, обмежувати вплив Авакова на міністерство будуть поетапно.

Майбутній наступник Авакова на посаді, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Крім того, є і плани з реорганізації МВС після відходу його багаторічного керівника. "Аваков концентрував все в одному місці, а ми хотіли б розділити: вивести окремо Нацгвардію, прикордонників і т.д., і реформувати далі, а то на "патрульці" все закінчилося", – розповів співрозмовник.

Втім, він же визнає, що ці плани поки досить розмиті. Дійсно, з піарної точки зору нова реформа МВС точно пішла б на руку владі. Але її успіх під великим сумнівом, з огляду на ті ж причини, що й реформа патрульної служби – кадровий дефіцит на місцях, людський фактор загалом і небажання системи міняти усталені практики.

Сам Аваков поки не заявив про свої подальші плани після відходу з МВС. У владі сумніваються, що він піде на політичну пенсію, хоча взяти невелику перерву може. При цьому інформований співрозмовник РБК-Україна не відкинув і варіант того, що Аваков може спробувати свої сили на жовтневих виборах мера Харкова. Там він багато років будував політичну кар'єру, аж до голови Харківської ОДА в 2005-2010 роках. "Взагалі це міг би бути хороший варіант, щоб показати, що Південний Схід – український, щоби Харків не очолив хтось "ватний", – сказав співрозмовник у монобільшості.

"Кабмін на нервах"

На тлі розмов про близьку відставку Авакова ввечері вівторка з'явилися чутки про те, що це буде не єдина кадрова ротація у вищих органах влади. Нібито "на вихід" зібралися попросити ще кількох міністрів, а також генпрокурора Ірину Венедіктову. А в депутатських колах пішли розмови, що наступною великою фігурою після Авакова, яку на Банковій хочуть прибрати з посади, є голова ВР Дмитро Разумков.

"Я не знаю, звідки ви взяли цю інформацію про відставку Малюськи (голови Мін'юсту, - ред.), Тарана (глави Міноборони, - ред.), Абрамовського (глави Мінекології, - ред.) і так далі. Ви зашугали сьогодні весь Кабмін. Весь Кабмін сьогодні був на нервах, що нібито була якась нарада, а журналісти подають все нові і нові прізвища… (кандидатів на звільнення, - ред.)", – сказав журналістам Давид Арахамія після засідання фракції СН у вівторок ввечері. За його словами, жодних інших кадрових змін, окрім як у МВС, на фракції не обговорювали.

Співрозмовник РБК-Україна в ОП зазначив, що в розмовах про ротації в уряді було "більше спекуляцій, ніж реальності". При цьому, за його словами, до кількох міністрів дійсно є певні претензії, наприклад, до глави Міноборони – через недоліки в комунікаційній політиці. Але подальші кадрові ротації, найімовірніше, можуть бути вже не раніше осені.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Те ж саме виданню повідомили і в монобільшості. Один зі співрозмовників видання пояснив, що нинішню хвилю чуток про численні відставки запустили штучно – адже фактично у кожного міністра є незадоволені його діяльністю групи впливу у тій чи іншій сфері.

Водночас, за інформацією видання, в керівництві "Слуги народу" дійсно є певне невдоволення спікером Разумковим. Але організувати його відставку – завдання досить непросте. Для цього потрібен збіг відразу декількох умов: пара спокійних пленарних тижнів без важливих законопроектів (що трапляється вкрай рідко) і якийсь конкретний привід, який можна було б трактувати як прямий конфлікт між президентом і головою Верховної ради.

Потенційно таким приводом, пояснив співрозмовник видання, може стати боротьба з поправочним "спамом" – багато депутатів від "Слуги народу", у тому числі голови комітетів, незадоволені тим, що їм доводиться проводити довгі години чи навіть дні в сесійній залі, пачками розглядаючи і відхиляючи поправки опозиції. Тому вони хочуть цю практику припинити, але проти відповідних змін до регламенту якраз і виступає Разумков. Хоча, зізнається джерело, перспектива зміни голови ВР зрештою виглядає досить туманною.



Над текстом також працював Сергій Щербина.