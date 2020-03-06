ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль уточнив інформацію щодо витрат з бюджету на окуповані території

Новини » Політика     06.03.2020 - 11:00
Шмигаль уточнив інформацію щодо витрат з бюджету на окуповані території
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді проходить перша година запитань до уряду Шмигаля

Глава нового Кабінету міністрів України Денис Шмигаль прокоментував, чи є витрати з державного бюджету на окуповані території. Про це він сказав у ході першої години запитань до свого уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль запевнив, що прямих витрат держбюджету на окуповані території немає.

"Прямих витрат бюджету на окуповані території у нас звичайно ж немає. Але є опосередковані на здійснення відповідних різноманітних заходів. Їх треба узагальнювати", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

Так, у Раді сьогодні проходить перша годину запитань до уряду нового прем'єра.

Як писало РБК-Україна, заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не в контексті Криму. Вона підкреслила, що позиція представництва президента України в АР Крим не змінилася - держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, які живуть на півострові.

У Раді проходить перша година запитань до уряду Шмигаля У Зеленського відреагували на заяву Шмигаля про воду в Крим
Новини України Верховна Радаоккупированные территорииДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся