Антимонопольний комітет оштрафував АЗС групи Коломойського на 4,7 млрд гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

https://www.rbc.ua/ukr/news/amku-proverit-zapravki-ukrnafty-gruppy-privat-1476188859.htmlЗа даними прес-служби, мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

АМКУ встановив, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "АВІАС" (проект "АВІАС"). У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних станцій. Ці АЗС працюють під різними брендами у всіх регіонах України. Загалом їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

За даними комітету, оператори АЗС, у т. ч. ПАТ "Укрнафта", закуповували у ПАТ "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне. У АМКУ вважають, що така погоджена поведінка учасників проекту "АВІАС" порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі "АВІАС" встановлювалися в антиконкурентних умовах.

"Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення", - заявила після засідання 30 березня голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.