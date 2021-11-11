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Шмигаль про ситуацію з вугіллям: його вистачить на опалювальний сезон

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 22:17
Шмигаль про ситуацію з вугіллям: його вистачить на опалювальний сезон Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні вугілля на опалювальний сезон. За його словами, сьогодні в Україні достатньо запасів цього енергоресурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Як пояснив глава уряду, наявність вугілля повинні забезпечувати енергогенеруючі компанії.

"Вугілля їде по морю, їде по залізниці. Є й українське вугілля. В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн (вугілля - ред.). 8 млн тонн - це наш видобуток, а трошки більше як 2 млн тонн - це те, що дозамовлено по імпорту. Тому на опалювальний сезон вугілля вистачить", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у разі необхідності на теплоелектростанціях можуть задіяти газові енергоблоки.

Нагадаємо, Росія з 1 листопада зупинила поставки енергетичного вугілля в Україну. Такий крок російська сторона пояснила зростаючим попитом на вугілля.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону".

Крім того, в Раді нацбезпеки і оборони не виключають "енергетичного тероризму" з боку Росії.

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Україна Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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