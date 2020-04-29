Шмигаль просить не закликати до протестів проти карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить політичні сили не закликати протестів проти карантину в Україні. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, акції протесту можуть привести до різкого стрибка захворюваності на коронавірус.

"Прошу зараз не маніпулювати цими речами, не закликати українців до протестів, скупчень. Ми отримаємо просто наступний етап зростання захворюваності ... Карантин однозначно буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - заявив Шмигаль.

Він також уточнив, що заклики достроково вийти з карантину піддають українців небезпеці.

"Минулого тижня ми представили дорожню карту щодо виходу з карантину і на першому етапі плануємо відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на винос в кав'ярнях і кафе. Швидкість послаблення по інших об'єктах буде залежати від епідеміологічної ситуації", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд прийме ряд рішень щодо пом'якшення карантину з 11 травня наступного тижня.

Також стало відомо, що відкриття продовольчих ринків в Україні буде містити певні умови, спрямовані на стримування поширення COVID-19.