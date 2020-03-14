МОЗ закликає українців бути вдома під час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин триватиме до 3 квітня

Українців закликають залишатися вдома у період карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України.

Так, громадян просять у період карантину, а саме до 3 квітня, не покидати власних домівок.

"МОЗ України закликає залишатися вдома під час карантину", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що українців будуть через СМС-повідомлення інформувати про заходи боротьби з коронавірусом в Україні. У повідомленнях будуть міститися інструкції з правилами гігієни та рекомендаціями для боротьби з коронавірусом.

Також в МОЗ закликали українців довіряти інформації про пандемію коронавірусу, поширеній лише з офіційних джерел. У міністерстві зазначили, що станом на суботу в країні підтверджено лише 3 випадки зараження коронавірусом, з них один - летальний.

Крім того, Міністерство закордонних справ домовилося з українськими мобільними операторами щодо оповіщення громадян України за кордоном про обмеження авіасполучення та організацію виїзду до України після 17 березня. Українцям також пропонують зареєструватися в онлайн-системі "Друг".