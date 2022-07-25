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У Бундестазі виступили за прямі поставки танків Leopard для України

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Берлін, Понеділок 25 липня 2022 15:29
У Бундестазі виступили за прямі поставки танків Leopard для України Фото: голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман (flickr.com)
Автор: Ілона Свиридова

Німеччина може напряму поставляти танки Leopard для Збройних сил України через проблеми з круговими поставками партнерам по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, східноєвропейські союзники не змогли швидко знайти заміну своїм танкам, які передбачалося відправити до України.

"Якщо це проблематично для партнерів, ми повинні припинити кругові поставки і доставити напряму в Україну - можливо, також (основний бойовий танк, - ред.) Leopard 2. Час закінчується", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше передбачалося, що Німеччина передасть танки Leopard союзникам по НАТО в обмін на поставки радянської бронетехніки для України.

"Коли справа доходить до кругових поставок, що в принципі є гарною ідеєю, реальність відповідає очікуванням східноєвропейських партнерів. Але це якось не збігається, особливо щодо термінів поставок", - додала вона.

При цьому Штрак-Циммерман підкреслила, що у Бундесверу достатньо бронетранспортерів Marder для поставок в Україну, як і БТР Fuchs.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія має намір надати Україні 10 німецьких танків Leopard.

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