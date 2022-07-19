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Шмигаль доручив організувати початок конкурсу на керівника НАБУ

Фото: Денис Шмигаль, прем’єр-міністр (kmu gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив уряду організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ", - сказав він.

Також прем'єр-міністр додав, що обрання керівництва антикорупційних органів в Україні було активізовано за дорученням президента Володимира Зеленського.

Так, сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Більшість проголосувала за призначення Олександра Клименка, тепер черга за генпрокурором, який повинен затвердити його кандидатуру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Шмигалю організувати початок конкурсу на керівника НАБУ.

Строк повноважень екс-керівника НАБУ Артема Ситника закінчився ще 17 квітня. Тоді бюро тимчасово очолив його заступник Гізо Углава.

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Денис ШмигальНАБУ