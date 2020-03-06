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Шмигаль пообіцяв конструктивну співпрацю з МВФ

Новини » Політика     06.03.2020 - 01:49
Шмигаль пообіцяв конструктивну співпрацю з МВФ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр пообіцяв продовжити виважену фіскальну політику і конструктивну співпрацю з кредиторами

Кабінет міністрів України продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими кредиторами України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За його словами, мета уряду - досягнення довгострокового добробуту громадян України і стійке економічне зростання.

"Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета", - сказав він.

Він також зазначив, що уряд готовий до нових викликів і буде активніше просуватися на шляху реформ і інтеграції з Європейським Союзом.

Нагадаємо, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

РБК-Україна повідомляло, що 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду.

У той же час у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.

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