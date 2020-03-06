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Шмыгаль пообещал конструктивное сотрудничество с МВФ

Новости » Политика     06.03.2020 - 01:49
Шмыгаль пообещал конструктивное сотрудничество с МВФ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер пообещал продолжить взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с кредиторами

Кабинет министров Украины продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими кредиторами Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По его словам, цель правительства - достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - сказал он.

Он также отметил, что правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Напомним, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

РБК-Украина сообщало, что 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства.

В то же время во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на вакантные должности министров. Как заявил президент Владимир Зеленский, вакантными остаются 5-6 должностей.

Дубилет останется в команде Шмыгаля, но пока без должности Кабмин Шмыгаля принял первое решение
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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