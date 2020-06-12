Економіка України оговтається від коронакризи не раніше 2023, - МВФ

Фото: МВФ спрогнозував відновлення економіки України (imf.org)

МВФ вважає, що пандемія сильно вдарить по економіці України

Економіка України через пандемію коронавірусу вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року. Зростання українського ВВП в найближчі роки буде становити близько 4%.

Про це йдеться в меморандумі України з МВФ.

Фонд прогнозує, що пандемія COVID-19 сильно вдарить по українській економіці у 2020. Економіка вже скоротилася на 1,5% за перший квартал і прогнозується падіння на 8% до кінця року. При цьому докризовий прогноз становив зростання на 3%.

МВФ вважає, що від карантинних обмежень найбільш сильно постраждають внутрішнє виробництво, роздрібна торгівля і транспорт. Також очікується, що до кінця 2020 року відновлення економіки буде стримувати фіскальний тиск і ослаблені баланси підприємств і банків.

У результаті очікується, що на кінець 2021 року обсяги виробництва залишаться приблизно на 6% нижче рівня кінця 2019 року.

Водночас невизначеність досі велика, а можлива друга хвиля може ще більше віддалити відновлення економіки. Прогнозується, що темпи економічного зростання в наступні роки будуть поступово рости приблизно на 4%.

Проте, очікується, що обсяги виробництва не досягнуть докризових рівнів раніше 2023-2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році.

Зазначимо, сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми фінансування stand-by, розмір першого траншу склав 2,1 млрд доларів.

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Автор: РБК-Україна