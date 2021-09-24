Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі міста

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн гривень. Програма працює, і ми повинні розвивати її далі - не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих містах - щоб більше українців могли отримати доступне і якісне житло", - зазначив він.