Шмигаль пояснив, що дає Україні статус кандидата в члени ЄС
Статус кандидата в члени ЄС дає Україні низку переваг. Зокрема, дозволяє почати інтеграцію в європейські інститути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв'ю Lb.ua.
За його словами, Україна на рівні офіційних органів та осіб отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської комісії та вже починає з ним працювати.
Також важливим аспектом є фінансова підтримка у вигляді грантів та кредитів. Глава уряду пояснив, що в ЄС на наступні сім років закладено понад 14 млрд євро підтримки для країн-кандидатів, тобто по 2 млрд євро для кожної держави.
Шмигаль підкреслив, що однією з ключових переваг є інструменти передвступної допомоги - технічна підтримка для розвитку сільських територій та інших галузей.
"Крім цього, у нас відкриється доступ до Фонду солідарності Європейського союзу... Що це означає? Коли був ковід, країни ЄС утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн Європейського союзу і країн-кандидатів від наслідків ковіду", - пояснив прем'єр.
Нагадаємо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Пізніше стало відомо, яких реформ Єврокомісія чекає від України для вступу в ЄС.
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