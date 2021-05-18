ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль: новому міністру охорони здоров'я поставлять жорсткі дедлайни

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 травня 2021 18:19
Шмигаль: новому міністру охорони здоров'я поставлять жорсткі дедлайни Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова його наступнику поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не виконані міністерством. Їх треба буде виконати якомога швидше.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він прокоментував сьогоднішнє звільнення Степанова тим, що є багато речей, за які йому можна подякувати, але є і провалені завдання.

"Перед новим міністром стоятимуть дуже чіткі завдання і жорсткі дедлайни щодо тих речей, які поки не виконані міністерством, але точно повинні бути зроблені якомога швидше", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Степанова. Основною причиною називають незадовільні темпи вакцинації від COVID, а також ситуація з поставками вакцин.

Також повідомлялося, що на засіданні фракції "Слуги народу" кандидатом на пост міністра охорони здоров'я затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Очікується, що за його призначення Верховна рада голосуватиме вже в четвер, 20 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Максим Степанов Денис Шмигаль Віктор Ляшко
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні