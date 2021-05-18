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Шмыгаль: новому министру здравоохранения поставят жесткие дедлайны

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Киев, Вторник 18 мая 2021 18:19
Шмыгаль: новому министру здравоохранения поставят жесткие дедлайны Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После увольнения министра здравоохранения Максима Степанова его преемнику поставят жесткие дедлайны в выполнении задач, которые не выполнены министерством. Их нужно будет выполнить как можно скорее.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, он прокомментировал сегодняшнее увольнение Степанова тем, что есть много вещей, за которые его можно поблагодарить, но есть и проваленные задачи.

"Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Степанова. Основной причиной называют неудовлетворительные темпы вакцинации от COVID, а также ситуация с поставками вакцин.

Также сообщалось, что на заседании фракции "Слуги народа" кандидатом на пост министра здравоохранения утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Ожидается, что за его назначение Верховная рада будет голосовать уже в четверг, 20 мая.

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Новости Украины Политика Максим Степанов Денис Шмыгаль Виктор Ляшко
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