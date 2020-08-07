Шмигаль назвав умови поставки води в Крим

Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. При цьому Україна не буде поставляти воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз.

Про це в інтерв'ю "Радіо. Свобода" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, поставки води можливі виключно для українського населення півострова.

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна де завгодно в Криму або в іншому місці, буде забезпечувати український водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і т.д.", - сказав Шмигаль.

Як раніше писало РБК-Україна, після окупації Крим Російською Федерацією півострів змушений обходитися запасами місцевих водосховищ, які з початку року обміліли до критичного мінімуму.

При цьому тема подачі води до Криму відновилася на початку року, коли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що згоден пустити воду на півострів в обмін на поступки Володимира Путіна по Донбасу.



В кінці липня нардеп від "СН" Богдан Яременко заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею можливого відновлення водопостачання окупованого Криму.