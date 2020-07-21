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Подача води в Крим: "Слуга народу" озвучив позицію Зеленського

Україна, Вівторок 21 липня 2020 02:51
Подача води в Крим: "Слуга народу" озвучив позицію Зеленського
Фото: Богдан Яременко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент проти постачання води на окупований півострів

Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею можливого відновлення водопостачання окупованого Криму з материкової частини України. Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко запитав президента про відновлення постачання води на півострів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, президент відповів "лаконічно", що проти.

В коментарях до публікації Яременка також запитали про думку президента щодо виступів артистів, які виступали на півострові: чи можна їм гастролювати на материковій Україні.

У відповідь нардеп заявив, що не став би питати про таке Зеленського.

"Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента", - запевнив він.

Після російської окупації Крим змушений обходитися запасами місцевих водоймищ. Однак з початку року вони зміліли до критичного мінімуму.

Нагадаємо, тема подачі води в Крим відновилася на початку року. Тоді голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що згоден пустити воду на півострів в обмін на поступки Володимира Путіна по Донбасу.

Через кілька місяців нові розмови ініціював прем'єр Денис Шмигаль, він заявив, що воду в Крим треба подавати.

Після цього високопоставлені чиновники заперечували можливість відновлення подачі води на півострів. Шмигаль за три місяці також поміняв свою думку.

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