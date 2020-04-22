Шмигаль назвав шість сфер, які страждають через карантин

Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Шмигаль зазначив, що найбільше через карантин постраждав малий та середній бізнес

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з точки зору економіки карантин в Україні стосується шісти сфер. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, ключовою сферою очільник уряду назвав громадський транспорт та пасажирські перевезення. Також на період карантину обмежені туризм,

громадське харчування, сфера побутових послуг та роздрібна торгівля

непродовольчими товарами. Він зазначив, що це вершечок економіки - основа споживання.

"Відповідно, якщо немає споживання, то і решта економіки поступово

буде охолоджуватись, і в перспективі двох-трьох місяців теж відчує на собі негативний вплив", - сказав він, додавши, що найбільше через карантин постраждав малий та середній бізнес, який працює в цих шістьох галузях.

Як писало РБК-Україна, на період карантину в рух громадського транспорту внесено суттєві зміни. Зокрема, у Києві скористатися наземним пасажирським транспортом можна користуватися лише за наявності перепустки. Крім того, у столиці, а також Харкові і Дніпрі закрито метро. Міжміське пасажирське сполучення в Україні також призупинено.

Крім того, відповідно до рішення Кабміну в Україні закрити заклади громадського харчування, проте, вони можуть виконувати онлайн-замовлення та здійснювати доставку їжі. А от ринки в Україні закриті. Проте, всупереч забороні ринки працюють у Харкові та Одесі.