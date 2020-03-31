Шмигаль назвав прийняття закону про ринок землі поштовхом для розвитку економіки та фермерства

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

Глава уряду привітав підтримання закону "Про обіг землі" народними депутатами.

"Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення - це вагомий поштовх для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні. Вітаю рішення Верховної ради!", - написав він.

Нагадаємо, 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки.

РБК-Україна писало, що "за" проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, а не голосували - 29. Фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів (з 213 присутніх), "Європейська солідарність" - 23 голоси (з 24 присутніх), "Голос" - 13 (усі присутні), депутатська група "Довіра" - 12 (з 13 присутніх).

При цьому 5 голосів закон отримав від позафракційних. Разом з тим фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.