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Шмигаль назвав дві цілі використання допомоги МВФ на 2,7 млрд доларів

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 12:19
Шмигаль назвав дві цілі використання допомоги МВФ на 2,7 млрд доларів Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Допомога Міжнародного валютного фонду Україні на 2,7 млрд доларів піде на соціальні та інвестиційні цілі. МВФ не ставить вимог щодо використання цих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Використання їх, безумовно, повинно йти, на соціальні цілі, а також на інвестиційні цілі. Там можна використовувати і туди, і туди. Відповідно Міністерство фінансів буде приймати рішення", - сказав він.

Водночас прем'єр зазначив, що зараз чіткого плану використання цих коштів український уряд не має. "По мірі необхідності будемо користуватися", - повідомив він.

Шмигаль нагадав, що 2,7 млрд доларів від МВФ - це не транш кредиту. "Це був безумовний розподіл між країнами-членами МВФ. Україна отримала одну з великих сум - 2,7 млрд доларів. Це прямі кошти фактично в державний резерв. Ми можемо використовувати їх на різні цілі. Немає фактично обмежень", - сказав він і додав за використання доведеться заплатити 0,05%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у серпні перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

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