Шмигаль назвав дві цілі використання допомоги МВФ на 2,7 млрд доларів

Допомога Міжнародного валютного фонду Україні на 2,7 млрд доларів піде на соціальні та інвестиційні цілі. МВФ не ставить вимог щодо використання цих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Використання їх, безумовно, повинно йти, на соціальні цілі, а також на інвестиційні цілі. Там можна використовувати і туди, і туди. Відповідно Міністерство фінансів буде приймати рішення", - сказав він.

Водночас прем'єр зазначив, що зараз чіткого плану використання цих коштів український уряд не має. "По мірі необхідності будемо користуватися", - повідомив він.

Шмигаль нагадав, що 2,7 млрд доларів від МВФ - це не транш кредиту. "Це був безумовний розподіл між країнами-членами МВФ. Україна отримала одну з великих сум - 2,7 млрд доларів. Це прямі кошти фактично в державний резерв. Ми можемо використовувати їх на різні цілі. Немає фактично обмежень", - сказав він і додав за використання доведеться заплатити 0,05%.