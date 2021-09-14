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Шмыгаль назвал две цели использования помощи МВФ на 2,7 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Вторник 14 сентября 2021 12:19
Шмыгаль назвал две цели использования помощи МВФ на 2,7 млрд долларов Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Помощь Международного валютного фонда Украине на 2,7 млрд долларов пойдет на социальные и инвестиционные цели. МВФ не ставит требований по использованию этих средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Использование их, безусловно, должно идти на социальные цели, а также на инвестиционные цели. Там можно использовать и туда, и туда. Соответственно Министерство финансов будет принимать решения", - сказал он.

В то же время премьер отметил, что сейчас четкого плана использования этих средств украинское правительство не имеет. "По мере необходимости будем пользоваться", - сообщил он.

Шмыгаль напомнил, что 2,7 млрд долларов от МВФ - это не транш кредита. "Это было безусловное распределение между странами-членами МВФ. Украина получила одну из крупных сумм-2,7 млрд долларов. Это прямые средства фактически в государственный резерв. Мы можем использовать их на разные цели. Нет фактически ограничений", - сказал он и добавил за использование придется заплатить 0,05%.

Напомним, Международный валютный фонд в августе перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

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