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Громадський транспорт відновлює роботу з 22 травня

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 14:57
Громадський транспорт відновлює роботу з 22 травня
Фото: люди заходять в тролейбус (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні прийняв рішення

Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту в Україні. Це рішення було прийнято в рамках послаблення карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, столиця України готується відновити перевезення у громадському транспорті у звичайному режимі. Після 22 травня пасажири, водії та кондуктори мають бути у захисних масках, контролюватиме дотримання протиепідемічних заходів поліція та муніципальна варта.

Разом з тим, Київ не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.

Крім того, в рамках ослаблення карантину Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації щодо відновленню роботи громадського транспорту. Приміщення автостанції мають дезінфікуватися не рідше одного разу на 5 годин, а також перед його відкриттям і після закриття. Людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання, необхідно тимчасово відсторонити від роботи.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українитранспорт
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