Курс долара на міжбанку за день зріс майже на 40 копійок
Курс долара на міжбанку у продажу 24 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 37 копійок до 28,60 гривень за долар, курс в покупці до 28,58 гривень за долар. Курс єво у продажу виріс на 27 копійок до 32,31 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5800 - 28,6000 грн/долар, євро 32,2925 - 32,3122 грн/євро, російський рубль 0,3608-0,3612 грн/рубль.
Нагадаємо, 21 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2150 - 28,2350 грн/долар, євро 32,0212 - 32,0439 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара знову виріс після триденного зниження. Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.