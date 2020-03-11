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Шмигаль про коронавірус в Україні: ситуація контрольована

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 22:11
Шмигаль про коронавірус в Україні: ситуація контрольована
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд здатен мінімізувати поширення коронавіруса в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд контролює ситуацію навколо можливого поширення коронавірусу в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у своєму Telegram.

За словами прем'єр-міністра, український уряд здатний мінімізувати поширення коронавірусу всередині країни.

"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, у нас чіткі механізми, які мінімізують розповсюдження вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави і громадян України зможе протистояти світовому виклику", - повідомив Шмигаль.

Відеозвернення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 11 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України закупило понад 90 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Тести дозволяють виключити наявність звичайного грипу.

Крім цього повідомлялося, що МОЗ направив додатково німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19 в 8 регіонів України.

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