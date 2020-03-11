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МОЗ закупив понад 90 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 20:44
МОЗ закупив понад 90 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу
Фото: експрес-тест (РБК-Україна)

Експрес-тести дозволяють виключити наявність звичайного грипу

Міністерство охорони здоров'я України закупило експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять протестувати понад 90 тисяч осіб. Про це повідомили в МОЗ у Telegram.

Повідомляється, що всього було закуплено понад 19 тисяч упаковок швидких тестів.

"За кошти МОЗ здійснена закупівля швидких тестів на коронавірус COVID-19. Зокрема, вже придбано 19 600 упаковок, це дозволить протестувати понад 90 000 чоловік. Ми закуповуємо швидкі тести на грип А + В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу і швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, 11 березня український уряд ввів карантин в Україні з-за поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Також 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі. При цьому ВООЗ відзначили, що на цей час лише у 81 країні не повідомляли про випадки коронавірусу, ще в 57 країнах зафіксовані 10 і менше випадків.

У МОН заявили, що карантин запроваджується у всіх закладах освіти Україна і ЄС домовилися про координацію зусиль щодо протидії коронавірусу
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