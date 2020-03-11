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Шмыгаль о коронавирусе в Украине: ситуация контролируемая

Новости » Общество     11.03.2020 - 22:11
Шмыгаль о коронавирусе в Украине: ситуация контролируемая
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство способно минимизировать распространение коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство контролирует ситуацию вокруг возможного распространения коронавируса в Украине. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram.

По словам премьер-министра, украинское правительство способно минимизировать распространение коронавируса внутри страны.

"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украины сможет противостоять мировому вызову", - сообщил Шмыгаль.

Відеозвернення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 11 березня 2020 р.

Напомним, ранее 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины закупило более 90 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Тесты позволяют исключить наличие обычного гриппа.

Кроме этого сообщалось, что Минздрав направил дополнительно немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 в 8 регионов Украины.

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