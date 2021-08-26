RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шмигаль про держбюджет-2022: передамо Раді вчасно

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд вчасно передасть Верховній раді законопроект про державний бюджет на 2022 рік. Згідно із законодавством, його треба внести не пізніше 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Вже скоро уряд затвердить і передасть Верховній раді проект державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року все передамо вчасно і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - зазначив він.

Нагадаємо, влітку Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, і РБК-Україна писало про те, що пропонує документ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальДержбюджет