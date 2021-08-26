UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шмыгаль о госбюджете-2022: передадим Раде вовремя

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя передаст Верховной раде законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно законодательству, его нужно внести не позднее 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Уже скоро правительство утвердит и передаст Верховной раде проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирование образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - отметил он.

Напомним, летом Рада приняла к сведению Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, и РБК-Украина писало о том, что предлагает документ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальГосбюджет