RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шмигаль через суд вимагає скасувати вердикт НАЗК щодо Вітренка

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у суді оскаржить Припис НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції) про незаконне призначення Юрія Вітренка головою " Нафтогазу України". Вирішується питання про відкриття провадження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що Шмигаль подав позов з вимогою скасувати припис. На даний момент вирішується питання про відкриття провадження за даним позовом. Також повідомляється, що прем'єр просить визнати припис НАЗК від 14 червня протиправним

"Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, - Кабінет міністрів України і голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК визнало незаконним призначення Вітренка до "Нафтогазу", оскільки після звільнення з публічної служби особа протягом року не має брати участь у керівництві організаціями, на які могла впливати, працюючи на державу. Зазначимо, Вітренко пішов з Міністерства енергетики цієї весни.

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд вже скликала засідання для того, щоб відсторонити Вітренка від виконання обов'язків голови правління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій ВітренкоДенис ШмигальНафтогаз України