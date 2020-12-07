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НБУ оприлюднив реальні ставки за іпотечними кредитами

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 10:39
НБУ оприлюднив реальні ставки за іпотечними кредитами
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні на вторинному рику ставки впали на 0,6 відсоткових пункти

У жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними опитування, місяць тому, у вересні, середня ставка на вторинному ринку становила 14,9%, на первинному - 18,4%.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в жовтні становила близько 87% за обсягом від усіх нових видач.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що масове доступне іпотечне кредитування в Україні стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості, зниження ризиків для кредиторів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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