Шмыгаль встретился с президентом Эстонии: о чем говорили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом 3 апреля. Встреча состоялась в Таллинне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В частности, по его словам, Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы выгнать Россию из Украины.
"Ценим приобщение Эстонии к инициативам по военной поддержке. Мы наращиваем собственное производство оружия. В этом контексте подняли вопрос создания совместных оборонных предприятий", - рассказал глава украинского правительства.
Как отметил Шмыгаль, также обсуждались евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.
"Украина должна быть членом ЕС и НАТО. Полагаемся на поддержку Эстонии. Передал господину Карису самые искренние пожелания от президента Владимира Зеленского и поблагодарил за последовательную помощь Эстонии", - констатировал премьер.
Он также напомнил, что Карис был среди европейских лидеров, которые посетили Украину сразу после освобождения Киевской области два года назад, поблагодарив за этот визит.
21 марта Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 20 млн евро. Так, пакет военной помощи включает в себя безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.
РБК-Украина также сообщало, что премьер Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что армия страны не будет направлена в Украину, ведь обстоятельства могут измениться. Помимо этого Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.